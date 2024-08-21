Стартовала регистрация на всероссийский «Кросс нации»

Сегодня на портале «Госуслуги» открылась регистрация на «Кросс нации». Всероссийский день бега состоится 21 сентября. Как пройти регистрацию в личном кабинете на портале и кто может стать участником соревнований, сообщает ugra-news.ru.

Принять участие в забегах могут все желающие. Однако перед регистрацией нужно пройти медицинский осмотр и получить допуск от врача.

На сайте портала необходимо ввести в поиске «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях», а затем выбрать нужное мероприятие. Затем необходимо выбрать регион, место проведения и подтвердить, что получена медицинская справка. Неполученный документ не является причиной для регистрации на сайте — его можно оформить позднее, а затем предъявить комиссии на соревновательной площадке до начала старта.

После этого этапа пользователь должен выбрать спортивную дисциплину, проверить данные, номер телефона, адрес электронной почты, а затем отправить заявление. Уведомление о прохождение регистрации будет направлено в личный кабинет на «Госуслугах» в течение пяти рабочих дней.

В день забега участник «Кросса нации» может предъявить паспорт и медицинский полис в электронном варианте — на портале «Госуслуг».