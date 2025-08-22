Стартовала регистрация на Приволжский форум «Конструктив», который пройдет в Казани

Стартовала регистрация на Приволжский форум «Конструктив», который пройдет с 25 по 29 сентября в Казани. Мероприятие посвящено профилактике радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде и объединит представителей 14 регионов Приволжского федерального округа.

За пять дней более 2000 участников очно и онлайн обсудят вопросы информационной, идеологической и психологической безопасности, обменяются опытом и разработают проекты по профилактике деструктивных явлений в молодежной среде.

Цель форума – развитие критического мышления, стрессоустойчивости, медиа-грамотности, а также формирование компетенций для противодействия буллингу, экстремизму и идеологии терроризма, что соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Программа форума включает:

Конструктив.Познавай – лекции, тренинги, панельные дискуссии и мастер-классы от более чем 40 экспертов со всей России;

Конструктив.Действуй – образовательная программа для специалистов из регионов Приволжского федерального округа, реализующих деятельность по профилактике экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде;

Конструктив.Неформат – театральные постановки, перформансы, деловые игры, стримы и викторины в парках, театрах, музеях и городских пространствах Казани;

Росмолодежь.Гранты – участие во Всероссийском конкурсе «Росмолодежь.Гранты» с возможностью получить до 1 млн. рублей на реализацию проекта;

Сетевое взаимодействие – знакомство и обмен опытом с лидерами общественных организаций, представителями органов власти и активистами.

Темы форума охватывают цифровую безопасность, психологическую и идеологическую устойчивость, профилактику буллинга, экстремизма и идеологии терроризма. По итогам форума будет выпущен гайд с лучшими практиками для регионов ПФО, а участники смогут получить удостоверения о повышении квалификации или сертификаты о прохождении курсов.

К участию приглашаются молодые люди ПФО старше 18 лет, специалисты в сфере молодежной политики, образования, культуры, а также представители общественных организаций и органов власти.

Регистрация открыта до 20 сентября 2025 года на сайте.