Стартовала регистрация на первый Всероссийский агродиктант

«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партийного проекта «Российское село». Она организована на сайте агродиктант.рф.

Диктант с 8 по 12 октября напишут на более чем тысяче площадок по всей стране: в школах, вузах, реготделениях «Единой России» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Среди необычных площадок будут Ненецкий чум Центра арктического туризма, Мацестинская чайная фабрика, самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.

«Диктант – это еще один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», – заявил координатор партпроекта «Российское село», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Предполагается, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек: школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти.

Участникам придется за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Окажутся затронуты и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности. Вопросы подготовили более 40 специалистов. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и еще восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и партнеры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта – ведущий экспортер российского зерна, группа ОЗК, и агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

Акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Татарстане в эти дни ведется активная подготовка к Всероссийскому агродиктанту партпроекта «Российское село». Накануне был окончательно сформирован региональный оргкомитет, куда вошли депутаты, общественники, аграрии и представители вузов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Сейчас организовано информирование граждан, ведется активное обсуждение по выбору площадок. Планируется, что они развернутся в городах и селах республики, чтобы охватить самые разные возрастные группы. К написанию агродиктанта будут привлечены школьники, которые смогут больше узнать о российском сельском хозяйстве, а также детально изучить возможности профессий в этой отрасли.