Стартовала регистрация на первый международный лагерь в Иннополисе и Казани

С 19 по 29 августа в Иннополисе и Казани пройдет смена первого в России Международного молодежного лагеря «Друзья». С сегодняшнего дня начинается регистрация. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Этот лагерь – отличная возможность найти новых друзей, ведь на смене соберутся 100 участников из регионов России и ещё 100 – из Бразилии, Венесуэлы, ЮАР, Индонезии, Алжира, Малайзии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Ирана. В программе смены работа над проектами, игры, творческие вечера, квизы, лекции и мастер-классы от экспертов и квесты. И всё это – по четырем направлениям: культура и искусство, дипломатия, медиа, туризм», – написал Сулейманов.

В пресс-службе регионального отделения движения пояснили, что присоединиться к лагерю смогут ребята, знающие английский язык не ниже уровня B2, интересующиеся международными отношениями и желающие развивать международные контакты.

Подать заявку на участие до 9 августа можно по ссылке.

Участники будут разделены на 10 отрядов по 20 человек, в каждом из которых соберутся представители разных стран. Вместе они будут создавать творческие номера и проекты по дальнейшему взаимодействию. Знакомство с культурой республики пройдет в виде экскурсий по Казани, Иннополису и молодежным объектам Татарстана и празднования национального татарского праздника Сабантуй. Зарубежные гости презентуют свои страны в других интерактивных форматах.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.