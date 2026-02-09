Стартовала регистрация на Международный фестиваль молодежи – 2026

Международный фестиваль молодежи в 2026 году пройдет 11–17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», регистрация на него открыта уже сейчас, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В фестивале примут участие 10 тыс. молодых лидеров из 190 стран мира. Кроме того, 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут участвовать в детской программе мероприятия. Центральными площадками проведения фестиваля в Екатеринбурге станут кампус Уральского федерального университета, объекты которого в 2026 году открыл Президент РФ Владимир Путин, и МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где пройдет основная программа мероприятия.

Участники фестиваля станут частью глобального международного сообщества проактивной молодежи, сформированного Всемирным фестивалем молодежи 2024 года в «Сириусе». Вместе они будут формировать образ будущего – многополярного мира, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов, заявили в федеральном ведомстве.

Нововведением фестиваля станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций. В Россию приедут представители креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации и IT, социального сектора.

Делегаты посетят лекции, дискуссии и практические мастер-классы. Кроме того, для участников будут организованы культурная, спортивная, экскурсионная и детская программы. Отдельным событием станет Выставка достижений России, демонстрирующая потенциал науки, промышленности, культуры и регионов страны.

Регистрация участников продлится до 30 апреля. А с 1 по 31 мая 2026 года пройдет регистрация на дополнительный (резервный) этап. Регистрация на фестиваль ведется по ссылке.

Организаторами Международного фестиваля молодежи 2026 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Свердловской области, оператором события – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в «Сириусе» в соответствии с указом Президента России в целях развития международного молодежного сотрудничества. В соответствии с поручениями главы государства о сохранении и развитии наследия события фестивальные мероприятия на территории РФ будут проходить ежегодно. Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 тыс. участников намечен на 2030 год. В текущем, 2026 году состоится мероприятие меньшего масштаба – Международный фестиваль молодежи на 10 тыс. участников. Между ними ежегодно будут проводиться тематические слеты Всемирного фестиваля молодежи.