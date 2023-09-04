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Общество 4 сентября 2023 21:17

Стартовала регистрация на конкурс, где семьи-победители отправятся в путешествие по РФ

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Сегодня начала регистрация на конкурс «Это у нас семейное», организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом передает ее пресс-служба.

«Присоединиться к новому проекту <...> может любая семья, объединившись в команду. Итоги конкурса будут подведены в следующем году», — говорится в сообщении.

Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а также смогут отправиться в большое путешествие по стране. Отмечается, что в первые часы заявки на участие подали более ста семей из 64 регионов, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Беларуси, Египта и Молдовы.

Старт конкурса «Это у нас семейное» анонсировал Президент РФ Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж».

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