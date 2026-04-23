Стартовала регистрация на историческую игру о Великой Отечественной войне

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» объявили о старте регистрации на Международную историческую онлайн-игру «Наша Победа». Соревнование пройдет 5 мая и будет приурочено к Году единства народов России. В этом году проект посвящен связи фронта и тыла во время войны.

Исполняющий обязанности исполнительного директора движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев сообщил, что в этом году игру посвятили тем, кто ежедневно приближал Победу вдали от фронта – в заводских цехах, больницах и на железной дороге.

Он отметил, что это способ выразить благодарность целому поколению людей, чей труд редко попадал в сводки новостей, но сыграл ключевую роль в Победе.

Игра «Наша Победа» пройдет в индивидуальном формате. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов, разделенных на два блока. В задания включены материалы из архивов, фотографии и видеозаписи, прошедшие проверку историков.

Вопросы посвящены работникам тыла – заводским рабочим, сельским труженикам, медикам и всем, кто обеспечивал армию всем необходимым и проявлял мужество наравне с бойцами.

Принять участие смогут все желающие старше 14 лет из любой страны. Для удобства игроков предусмотрены два времени начала – в 10:00 и 15:00 по московскому времени. Участники из-за рубежа смогут подключиться к любой из трансляций.

По итогам каждой игры будут определены 10 лучших участников из России и 5 победителей среди иностранных игроков. Финалисты получат именные сертификаты, а участники с наибольшим количеством баллов за самое короткое время – памятные призы. Итоги подведут и опубликуют не позднее 13 мая 2026 года.

Регистрация уже открыта на официальном сайте проекта.