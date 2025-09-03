Стартовала регистрация на форум «Конструктив» для молодежи ПФО

Стартовала регистрация на Приволжский форум «Конструктив» – одно из ключевых молодежных событий в сфере безопасности и развития критического мышления. Форум пройдет с 25 по 29 сентября в Казани и соберет более 2000 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Программа форума включает лекции, тренинги, мастер-классы и панельные дискуссии от более чем 40 экспертов со всей России, а также театральные постановки, перформансы, викторины и городские активности. Специалисты и молодые лидеры смогут обменяться опытом, разработать проекты и предложить новые подходы к профилактике деструктивных явлений в молодежной среде.

Основные тематические направления форума:

Цифровая безопасность – как защитить себя в интернете, распознавать фейки и сохранять цифровую гигиену;

Психологическая и идеологическая безопасность – как формировать здоровую атмосферу в семье, коллективе и образовательных учреждения;

Профилактика буллинга, экстремизма, идеологии терроризма – обзор успешных практик, проектов и инструментов противодействия деструктивным сообществам.

Участники смогут претендовать на грантовую поддержку в рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты» (до 1 млн рублей), пройти курсы повышения квалификации или получить сертификаты.

К участию в форуме приглашаются молодые люди регионов ПФО в возрасте от 18 лет, специалисты, работающие в сфере молодежной политики, в сфере образования и в сфере культуры, а также представители общественных организаций, сотрудники органов власти и антитеррористических комиссий.

«Конструктив» реализуется Министерством по делам молодежи РТ и аппаратом антитеррористической комиссии в РТ совместно с Академией творческой молодежи РТ при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Федерального агентства по делам молодежи и др.

Регистрация открыта до 20 сентября 2025 года на сайте: atmrt.ru/konstructiv.