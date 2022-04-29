news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
29 апреля 2022  13:28

Стартовала регистрация команд на военно-историческую игру «IQ-ПФО: Великая Победа»

news_top_970_100

В Республике Татарстан открылась регистрация команд для участия в традиционной игре «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа». Об этом сообщают организаторы.

Интеллектуальная игра проводится для трех категорий участников: студенты вузов и учреждений СПО, школьники (7-11 классы) и взрослые (без ограничения возраста). Участие в игре могут принять все желающие. 

Соревнование включает 24 вопроса «Что? Где? Когда?» (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Среди тем обстоятельства сражений, биографии полководцев, истории подвигов и наград, а также фильмов и песен о войне.

Зарегистрироваться и узнать все подробности можно до 12.00 (мск) 4 мая по ссылке.

Турнир назначен на 5 мая на 15.00.

Интеллектуальная игра проводится под патронатом аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 

 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100