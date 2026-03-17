Стартовала продажа билетов на речные рейсы по маршруту Нижний Новгород – Казань

Стартовала продажа билетов на скоростное судно «Метеор 120Р», которое будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы из Нижнего Новгорода будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, из Казани – по средам, пятницам и воскресеньям.

На данный момент доступны билеты на период со 2 июня по 18 октября 2026 года. Продажа билетов на майские рейсы откроется в начале апреля, после уточнения паводковой ситуации и сроков начала навигации.