Общество 17 марта 2026 20:38

Стартовала продажа билетов на речные рейсы по маршруту Нижний Новгород – Казань

Стартовала продажа билетов на скоростное судно «Метеор 120Р», которое будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы из Нижнего Новгорода будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, из Казани – по средам, пятницам и воскресеньям.

На данный момент доступны билеты на период со 2 июня по 18 октября 2026 года. Продажа билетов на майские рейсы откроется в начале апреля, после уточнения паводковой ситуации и сроков начала навигации.

#метеор #речной транспорт #Речная навигация
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

