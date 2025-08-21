Стартовала печать избирательных бюллетеней к выборам Раиса Татарстана

Печать бюллетеней для голосования на предстоящих выборах Раиса Республики Татарстан запущена сегодня утром в Казани в издательстве «Идел-Пресс» с участием председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева.

«Сегодня у нас очень ответственная процедура. В соответствии с решением ЦИК РТ запускаем в печать бюллетени к выборам Раиса Республики Татарстан. Определен количественный показатель бюллетеней – 2 923 100, что соответствует численности избирателей в республике. Напомню, что у нас избирателей 2 523 096. Но мы понимаем, что будет минимальный процент брака», – сообщил Кондратьев журналистам в цеху, где идет печать бюллетеней.

Бюллетени печатают на двух государственных языках – русском и татарском, фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке.

«Напечатать избирательные бюллетени мы не могли бы без полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс», за что им большое спасибо. До 10 сентября бюллетени под военизированной охраной спецсвязи доставим до каждой территориальной комиссии, до каждого избирательного участка», – добавил Кондратьев.

К дополнительным выборам депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18 изготовят 53 400 бюллетеней – по числу избирателей округа.

Избиратели этого округа в единый день голосования 14 сентября получат наибольшее в республике число бюллетеней: для голосования на выборах Раиса РТ, для дополнительных выборов депутата Госсовета РТ и для выборов депутатов городского Совета по партийным спискам и по одномандатным округам.

Бюллетени для выборов депутатов представительных органов муниципальных образований изготавливаются территориальными избирательными комиссиями, уполномоченными для проведения кампании на местах.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).