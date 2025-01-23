Стартовала аккредитация для СМИ на региональный день форума «Малая Родина – сила России»

Стартовала аккредитация для средств массовой информации на региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» на тему «Комфортная среда для жизни». Мероприятие пройдет 30 января 2025 года в 09:00 часов в IT-парке имени Башира Рамеева.

По данным организаторов, аккредитация строго до 15:00 часов 27 января 2025 года по регистрационной форме.

Напомним, что Раис РТ Рустам Минниханов назначен председателем комиссии Госсовета по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На Региональный день приедут специалисты со всей страны – представители муниципалитетов, архитекторы, проектировщики, градостроители и урбанисты, которые вместе обсудят конкретные шаги и стратегии, направленные на улучшение качества жизни.

В рамках Регионального дня на площадке IT-парка имени Башира Рамеева пройдут сессии, посвященные развитию опорных населенных пунктов, разработке дизайн-кодов территорий разного масштаба, благоустройству дворовых территорий, а также эффективной эксплуатации и содержанию общественных пространств.

Организаторами форума и Региональных дней является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Соорганизатор Регионального дня «Комфортная среда для жизни» - Правительство РТ.