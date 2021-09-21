Стартовал XIX Всероссийский конкурс «Лучший муниципальный сайт»

Муниципальные образования регионов России приглашают принять участие в XIX Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт», о старте которого объявили информационный портал МСУИнформ.рф и редакция журнала «Вопросы местного самоуправления» при содействии Российской муниципальной академии и Союза журналистов России.

Заявки принимаются с 1 сентября. Итоги и награждение лауреатов пройдут в апреле 2022 года, в канун Дня местного самоуправления.

С положением о конкурсе «Лучший муниципальный сайт» можно ознакомиться на сайте.

Также регион может поделиться интересными материалами и новостями об успехах в области развития местного самоуправления в муниципальных образованиях на msuinform@mail.ru.