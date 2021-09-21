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Ру Тат
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21 сентября 2021  08:43

Стартовал XIX Всероссийский конкурс «Лучший муниципальный сайт»

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Муниципальные образования регионов России приглашают принять участие в XIX Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт», о старте которого объявили информационный портал МСУИнформ.рф и редакция журнала «Вопросы местного самоуправления» при содействии Российской муниципальной академии и Союза журналистов России.

Заявки принимаются с 1 сентября. Итоги и награждение лауреатов пройдут в апреле 2022 года, в канун Дня местного самоуправления.

С положением о конкурсе «Лучший муниципальный сайт» можно ознакомиться на сайте.

Также регион может поделиться интересными материалами и новостями об успехах в области развития местного самоуправления в муниципальных образованиях на msuinform@mail.ru.

#местное самоуправление
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