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Стартовал второй сезон тревел-шоу о народах России «Национальность.ru»
Познакомиться с проектом «Национальность.ru», с традициями и культурой более 190 национальностей, проживающих на территории России, приглашают жителей Татарстана. Второй сезон тревел-шоу стартовал в июне и продлится по ноябрь.
Ведущими второго сезона тревел-шоу «Национальность.ru» стали телеведущая, актриса театра и кино Катя Мускатина и актер, ведущий телевизионных передач и развлекательных мероприятий, режиссер и продюсер Иван Чуйков.
Ведущие путешествуют по России, знакомятся с особенностями народов, исследуют стереотипы о культуре местных жителей, ищут ответ на вопрос: «Что нас объединяет?» В основе проекта – истории, события, люди, ярко и всесторонне раскрывающие свою национальность как неотъемлемую часть страны, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.
Выпуски проекта выходят каждый день.
Ознакомиться с проектом можно по ссылкам: Rutube, ВКонтакте, Одноклассники.
По итогам первого сезона 2022 года проект рассказал о 50 народах, проживающих в России. Количество просмотров в социальных сетях составило более 10 млн, количество подписчиков – свыше 45 тыс. человек.
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