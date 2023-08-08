Стартовал второй сезон тревел-шоу о народах России «Национальность.ru»

Познакомиться с проектом «Национальность.ru», с традициями и культурой более 190 национальностей, проживающих на территории России, приглашают жителей Татарстана. Второй сезон тревел-шоу стартовал в июне и продлится по ноябрь.

Ведущими второго сезона тревел-шоу «Национальность.ru» стали телеведущая, актриса театра и кино Катя Мускатина и актер, ведущий телевизионных передач и развлекательных мероприятий, режиссер и продюсер Иван Чуйков.

Ведущие путешествуют по России, знакомятся с особенностями народов, исследуют стереотипы о культуре местных жителей, ищут ответ на вопрос: «Что нас объединяет?» В основе проекта – истории, события, люди, ярко и всесторонне раскрывающие свою национальность как неотъемлемую часть страны, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей.

Выпуски проекта выходят каждый день.

Ознакомиться с проектом можно по ссылкам: Rutube, ВКонтакте, Одноклассники.

По итогам первого сезона 2022 года проект рассказал о 50 народах, проживающих в России. Количество просмотров в социальных сетях составило более 10 млн, количество подписчиков – свыше 45 тыс. человек.