Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конце января стартовал VI сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что Президент России поставил задачу к 2030 году довести долю граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. По его словам, конкурс «Ты в игре» вносит вклад в достижение этой цели и с каждым сезоном становится масштабнее.

Он подчеркнул, что за пять сезонов на конкурс поступило более 21 тысячи заявок со всей страны, при этом среди участников есть проекты, развивающие адаптивный и фиджитал-спорт, а также возрождающие традиционные виды. Чернышенко пригласил авторов перспективных спортивных инициатив присоединиться к шестому сезону и получить дополнительную поддержку для их реализации.

Главная задача конкурса – находить и поддерживать яркие проекты, которые вовлекают россиян в занятия спортом. «Ты в игре» проводится ежегодно в рамках государственной программы «Спорт России» при поддержке Министерства спорта.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в шестом сезоне предусмотрен значительный призовой фонд: победители номинаций получат по 500 тысяч рублей, а обладатель гран-при – 1 миллион рублей. Он отметил, что помимо финансовой поддержки участникам доступны образовательный акселератор, помощь отраслевых экспертов, консультации по доработке проектов и привлечению партнеров.

По его словам, за пять сезонов конкурс объединил тысячи инициатив в сфере массового, детско-юношеского и адаптивного спорта, а также проектов по поддержке ветеранов СВО. Эти проекты охватывают более 20 миллионов человек по всей стране и включают как локальные инициативы, так и масштабные программы и цифровые решения.

Дегтярев добавил, что для многих участников поддержка Минспорта стала важным импульсом для развития и масштабирования.

В VI сезоне конкурса предусмотрены пять основных номинаций: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности». Дополнительно представлены три партнерские номинации – «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм» и «Медиа». Победители получат денежные призы, а проекты, выбранные по итогам народного голосования, будут отмечены специальными наградами.

Генеральный директор «Национальных приоритетов» София Малявина отметила, что к шестому сезону конкурс сформировал вокруг себя сообщество единомышленников, объединенных интересом к спорту. По ее словам, участие в «Ты в игре» дает авторам возможность заявить о своих проектах и расширить их аудиторию. Она подчеркнула, что организаторы ждут яркие инициативы, вовлекающие людей в активный образ жизни, и пожелала участникам удачи.

Проекты конкурсантов традиционно оценивают ведущие эксперты отрасли. Полуфиналисты и финалисты проходят обучение в образовательном акселераторе, программу которого разрабатывает Российский международный олимпийский университет.

В ходе обучения участники работают с профильными экспертами и наставниками, получают практические знания в сфере спортивного менеджмента и проектного управления, участвуют в обучающих вебинарах и получают развернутую обратную связь, необходимую для доработки и масштабирования своих инициатив. Дополнительную поддержку обеспечивают информационное сопровождение и вовлеченность аудитории.

Участие в конкурсе доступно гражданам России старше 18 лет, постоянно проживающим на территории страны, а также российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим спортивные проекты, включая семейные инициативы с участием детей до 18 лет. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте.

Прием заявок на участие в VI сезоне конкурса «Ты в игре» продлится до 31 марта. Награждение победителей запланировано на лето 2026 года и пройдет в Москве.