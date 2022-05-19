Стартовал суд по делу об убийстве пожилой пары из Челнов

Алина Файзрахманова

Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Набережных Челнов Рената Зиннурова. Его обвиняют в жестоком убийстве пожилых супругов.

Трагедия развернулась в коттеджном поселке Боровецкий летом прошлого года. По версии следствия, несколько лет Зиннуров работал у пожилой пары – ухаживал за домом. 16 июля 2021 рабочий поссорился с хозяйкой, после чего набросился на нее с ножом. На крики женщины вышел ее супруг. Тогда работник накинулся и на него. На телах мужа и жены эксперты насчитали свыше 20 ножевых ранений.

Все произошло на глазах у домработницы, которая пыталась остановить Зиннурова. Женщина начала бить его по спине мотыгой, но нападавший отобрал инструмент и едва не накинулся на женщину, однако ей удалось убежать.

Расправившись с пожилой парой, Зиннуров забрал из дома ценные вещи, сел в их автомобиль и попытался скрыться, однако его задержали полицейские.

Вину мужчина признал частично. На сегодняшнем заседании прокурор огласила текст обвинительного заключения, после чего процесс отложили, чтобы обеспечить явку потерпевших по делу – домработницы и дочери убитой пары.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережночелнинский городской суд арестовал обвиняемого в убийстве пожилой пары Рената Зиннурова. Мужчина рассказал, что всему виной стал нервный срыв – якобы у него в последнее время были финансовые трудности и он переживал развод с женой.