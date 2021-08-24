«Это рейдерский захват»: в Казани стартовал суд об аферах с госконтрактами на картриджи

Алина Файзрахманова

В Вахитовском суде Казани начался процесс по громкому делу об аферах с поставкой картриджей в госучреждения Татарстана. Группа предполагаемых мошенников изготавливала поддельные картриджи под ведущими брендами и реализовывала их через госконтракты. Общий ущерб по делу превышает 37 млн рублей.

На скамье подсудимых оказались сразу десять человек: Владимир Абросимов, Дмитрий Алексеев, Артем Жуков, Александр Капитонов, Андрей Козлов, Андрей Кудрявцев, Марина Левашена, Азам Рустамов, Руслан Сабиров и Андрей Чебенев.

По версии следствия, с ноября 2017 по декабрь 2018 года казанская фирма «Технологии», возглавляемая Абросимовым, занималась поставкой картриджей во многие госучреждения Татарстана. Однако, вместо сертифицированной продукции компания якобы продавала дешевые аналоги, выдавая их за оригиналы известных фирм.

Описание Фото: © Алина Файзрахманова

«Абросимову стало известно, что изготовление картриджей и дальнейшая их реализация с нанесением на них общеизвестных мировых товарных знаков без разрешения правообладателя позволяет получить существенную материальную выгоду, так как стоимость затрат на производство несоизмеримо меньше стоимости оригинальных картриджей», – зачитал часть обвинительного заключения помощник прокурора Вахитовского района Казани Айрат Ибрагимов.

Обвинение утверждает, что именно Абросимов был организатором преступного сообщества. Его компания участвовала во множестве тендеров, для победы в которых существенно занижала цены на свою продукцию. В результате им удалось заключить ряд госконтрактов на поставку картриджей в госучреждения Татарстана.

Абросимов вину не признает, утверждает, что дело сфабриковано с целью рейдерского захвата его бизнеса. По его словам, компания изготавливала картриджи под собственным брендом «Голден принт», нанесение на них торговых знаков Xerox и HP якобы говорило лишь об их совместимости с продукцией этих брендов.

«Мы реальные поставщики, участники международжных выставок в Китае, Москве и Казахстане. Мы единственные производители картриджей на территории Татарстана. А теперь весь мой товар похищен. Более того, те картриджи, которые изъяли в качестве вещественных доказательств, уничтожили еще до начала судебного слушания. Как теперь разобраться, были они подлинными или нет?» – высказал свою позицию Абросимов.

Описание Фото: © Алина Файзрахманова

Отметим, что общий ущерб по делу, по оценке следствия, превышает 37 млн рублей, причем более 18 млн из них – за незаконное использование иностранных торговых марок.

Среди потерпевших по делу министерства, ведомства и госпредприятия республики среди которых Арбитражный суд РТ, министерство образования и науки РТ, Госалкогольинспекция РТ, Казанский госпиталь для ветеранов войн, Нижнекамский медицинский колледж, министерство промышленности и торговли РТ, республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Всего в деле 62 тома, это более 30 тысяч страниц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сбывавших в Татарстане поддельные картриджи для принтеров аферистов обвиняют в организации ОПГ. Четыре тысячи фальшивых картриджей, изъятых в качестве вещетсвенных доказательств по делу были уничтожены.