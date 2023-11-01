Судят врача, незаконно выдавшего справку водителю, насмерть сбившему ребенка в РТ

В Алексеевском районном суде начался процесс по уголовному делу в отношении врача ЦРБ Музипа Фаттахова. Медика обвиняют в халатности.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как следует из материалов дела, врач выдал справку 56-летнему мужчине, тем самым разрешив ему сесть за руль. 28 марта водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, влетел на детскую площадку, где гуляли дети. В результате опасного маневра автомобиль наехал на 6-летнего мальчика, который скончался на месте.

После трагедии прокуратура РТ начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Позже стало известно, что водитель был невменяем. От ответственности его освободили и отправили на принудительное лечение.

Следствие полагает, что медосмотр водитель проходил в районной больнице, а справку мужчине выдал врач Музип Фаттахов. Виноват ли медик – решит суд.