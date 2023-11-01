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Судят врача, незаконно выдавшего справку водителю, насмерть сбившему ребенка в РТ
В Алексеевском районном суде начался процесс по уголовному делу в отношении врача ЦРБ Музипа Фаттахова. Медика обвиняют в халатности.
Как следует из материалов дела, врач выдал справку 56-летнему мужчине, тем самым разрешив ему сесть за руль. 28 марта водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, влетел на детскую площадку, где гуляли дети. В результате опасного маневра автомобиль наехал на 6-летнего мальчика, который скончался на месте.
После трагедии прокуратура РТ начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Позже стало известно, что водитель был невменяем. От ответственности его освободили и отправили на принудительное лечение.
Следствие полагает, что медосмотр водитель проходил в районной больнице, а справку мужчине выдал врач Музип Фаттахов. Виноват ли медик – решит суд.
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