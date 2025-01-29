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Происшествия 29 января 2025 11:29

Стартовал суд над бывшим вице-мэром Челнов Рамизом Давлетшиным

Сегодня в Набережночелнинском городском суде началось судебное разбирательство по делу бывшего вице-мэра Автограда Рамиза Давлетшина. Согласно информации, размещенной на официальном сайте суда, ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном в составе организованной группы или в особо крупном размере.

Вопросы к Давлетшину возникли еще в 2020 году. Согласно материалам дела, в июле 2020 года он скрылся от следствия.

Рамиз Давлетшин занимал должность вице-мэра с 1998 по 1999 год. Одновременно с этим он руководил городским комитетом по управлению коммунальным имуществом (КУКИ).

#суд #Набережные Челны
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