11 ноября стартовал семейный марафон здорового питания в рамках образовательного проекта «Школа питания» торговой сети «Пятёрочка».

Программа включает пять заданий, рассчитанных на родителей и детей вне зависимости от возраста и уровня знаний. Например, приготовить оригинальное блюдо на 200 рублей, поделиться семейным рецептом или внедрить эко-привычку в свою ежедневную рутину, отправившись за покупками в магазин с многоразовой сумкой. Марафон научит не только питаться правильно и вкусно, но и позволит весело провести время с родными.

«Мы очень хотим, чтобы забота о здоровье была доступной и позитивной частью повседневной жизни каждой семьи. Наш марафон – это не просто задания, а увлекательный путь к полезным привычкам и осознанному потреблению, отличная возможность объединить близких вокруг общей цели. Верим, что это мероприятие, как и в целом проект «Школа питания, станет отправной точкой для того, чтобы родители и дети начали вместе придерживаться принципов ЗОЖ и это стало для них приятной традицией», – комментирует Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Проект «Школа питания» реализуется на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и направлен на поддержку семей, которые стремятся улучшить качество жизни и сделать выбор в пользу здоровья и полезных привычек.