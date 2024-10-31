Стартовал пятый сезон конкурса «Наука. Территория героев»

Для школьников и студентов стартовал очередной, пятый по счету, сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев». Мероприятие проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на платформе герои.наука.рф. Там размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских исследователей. Конкурсанты будут решать специальные задания и проходить тематические квизы и квесты, а также отвечать на вопросы от партнеров.

«В прошлом сезоне студенты российских вузов составили более половины от общего числа участников конкурса. Мы видим, что ребята начинают рассматривать конкурс как возможность познакомиться с работой крупных технологических компаний, которые в свою очередь тоже заинтересованы в талантливых и креативных молодых специалистах», — заметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Принять участие в состязании могут школьники и студенты в возрасте от 10 до 22 лет. Конкурс будет проходить в пять этапов. Каждый из них включает три типа заданий: «научный фан» (учитывается активность в социальных сетях), «научный интерес» (веселые и несложные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков).

Первый этап конкурса состоится с 31 октября по 20 ноября, второй — с 21 ноября по 11 декабря, третий — с 12 по 18 декабря. С 21 по 29 декабря пройдет полуфинал.

«Мы вновь приглашаем школьников и студентов в захватывающее путешествие в мир знаний. За прошедшие годы конкурс зарекомендовал себя как эффективная платформа для юных исследователей, которые готовы покорять новые научные вершины. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 23 тыс. ребят со всей страны. Их научные открытия и исследовательский энтузиазм продемонстрировали огромный потенциал нашей молодежи», — заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Финал пройдет в День российской науки, 8 февраля 2025 года, на базе нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана, созданного по национальному проекту «Наука и университеты». Три победителя конкурса пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в один из крупнейших вузов России — МГТУ имени Баумана.

В 2024 году в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие свыше 23 тыс. школьников и студентов, а финалистами стали 15 человек. Цель инициативы — усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.