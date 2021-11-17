Татарстанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Ты в игре»

Жители Татарстана могут стать участниками 2-го сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Заявки принимаются до 21 января 2021 года, сообщает Минспорт РТ.

«Мероприятие объединяет тысячи спортивных энтузиастов и помогает выявлять и поддерживать интересные спортивные инициативы, мотивирующие россиян вести активный образ жизни», — говорится в сообщении.

Участниками мероприятия могут стать как стартапы, так и масштабные проекты, проекты, посвященные детскому, любительскому или адаптивному спорту. Конкурс включает пять основных номинаций: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности». Предусмотрены также две партнерские номинации: «Медиа» — для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах, а также «#НашСпортЗдесь».

«Будут приветствоваться и оцениваться проекты, которые направлены на развитие детского, массового спорта, проекты, связанные с популяризацией спорта в средствах массовой информации. Считаю этот аспект одним из наиболее важных — информирование людей о возможностях проекта на просторах нашей страны, создание позитивного имиджа здорового и успешного человека. Это задача, которую без помощи информационных ресурсов нам сложно будет решить», — подчеркнул министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, уникальной онлайн-программе по спортивному менеджменту и управлению проектами, которую разработали эксперты и преподаватели ведущих вузов. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет Гран-при размером в 1 000 000 рублей.

Заявку на участие в конкурсе можно подать с 16 ноября 2021 года до 21 января 2022 года — для этого нужно зарегистрироваться на сайте и ответить на ряд вопросов. Участвовать в конкурсе могут онлайн- и офлайн-проекты из сферы любительского спорта. Главное условие — в инициативу должны быть вовлечены не менее пяти человек.

С 4 февраля на сайте конкурса начнется народное голосование. Все желающие смогут поддержать лучшие на их взгляд проекты. Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2022 года.