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Стартовал прием заявок пятого сезона проекта «100 лидеров – Татарстан будущего»
Стартовала заявочная кампания пятого сезона проекта «100 лидеров – Татарстан будущего». Ключевой темой в этом году станет использование в проектах искусственного интеллекта. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса до 10 февраля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель и автор проекта «100 лидеров – Татарстан будущего», первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Елена Файзрахманова.
«”100 лидеров – Татарстан будущего” – это республиканский молодежный проект для поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, а также вовлечения в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи нашей республики. Пятый сезон пройдет с тематикой искусственного интеллекта. Но это не значит, что все проекты должны быть связаны с IT- технологиями. Мы научим, как внедрить ИИ в любой проект», - отметила Файзрахманова.
В проекте могут поучаствовать жители Татарстана от 18 до 35 лет с законченным высшим образованием или в статусе студента, имеющие идею или готовый проект. Участие бесплатное, добавила она.
После отбора участников, которых будет не больше 100, организуют образовательную программу. Она включит в себя темы управления проектами, формирования бизнес-планов, публичных выступлений, финансовой грамотности и т. д., рассказала сооснователь и ведущий бизнес-тренер проекта, член Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова.
«В этом году мы выбрали четыре номинации для нашего проекта. Первая называется “Лучшая бизнес идея”. Это то, что связано непосредственно с промышленностью и развитием экономики. Вторая – “Лучшая социальная идея”. Также две номинации будут связаны с использованием искусственного интеллекта и темой года», - пояснила она.
Подобные проекты очень актуальны для молодежи Татарстана, помогают им самореализовываться и получить новые компетенции, поделился замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.
«Мы видим, насколько в Татарстане выстроена система самореализации молодых людей. Руководство республики понимает необходимость этого направления. Важно, что у проекта “100 лидеров – Татарстан будущего” пройдет уже пятый сезон, значит, он востребован и важен», - заявил Лулаков.
Проект «100 лидеров – Татарстан будущего» способствует формированию кадрового потенциала для разных отраслей республики, потому что не все участники становятся предпринимателями. Кто-то находит себя и на госслужбе, подчеркнул замминистра.
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