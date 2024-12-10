Стартовал прием заявок пятого сезона проекта «100 лидеров – Татарстан будущего»

Награждение победителей одного из предыдущих сезонов проекта «100 лидеров – Татарстан будущего»

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

Стартовала заявочная кампания пятого сезона проекта «100 лидеров – Татарстан будущего». Ключевой темой в этом году станет использование в проектах искусственного интеллекта. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса до 10 февраля. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель и автор проекта «100 лидеров – Татарстан будущего», первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Елена Файзрахманова.

«”100 лидеров – Татарстан будущего” – это республиканский молодежный проект для поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, а также вовлечения в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи нашей республики. Пятый сезон пройдет с тематикой искусственного интеллекта. Но это не значит, что все проекты должны быть связаны с IT- технологиями. Мы научим, как внедрить ИИ в любой проект», - отметила Файзрахманова.

В проекте могут поучаствовать жители Татарстана от 18 до 35 лет с законченным высшим образованием или в статусе студента, имеющие идею или готовый проект. Участие бесплатное, добавила она.

После отбора участников, которых будет не больше 100, организуют образовательную программу. Она включит в себя темы управления проектами, формирования бизнес-планов, публичных выступлений, финансовой грамотности и т. д., рассказала сооснователь и ведущий бизнес-тренер проекта, член Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году мы выбрали четыре номинации для нашего проекта. Первая называется “Лучшая бизнес идея”. Это то, что связано непосредственно с промышленностью и развитием экономики. Вторая – “Лучшая социальная идея”. Также две номинации будут связаны с использованием искусственного интеллекта и темой года», - пояснила она.

Подобные проекты очень актуальны для молодежи Татарстана, помогают им самореализовываться и получить новые компетенции, поделился замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

«Мы видим, насколько в Татарстане выстроена система самореализации молодых людей. Руководство республики понимает необходимость этого направления. Важно, что у проекта “100 лидеров – Татарстан будущего” пройдет уже пятый сезон, значит, он востребован и важен», - заявил Лулаков.

Проект «100 лидеров – Татарстан будущего» способствует формированию кадрового потенциала для разных отраслей республики, потому что не все участники становятся предпринимателями. Кто-то находит себя и на госслужбе, подчеркнул замминистра.