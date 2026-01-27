Стартовал прием заявок от волонтеров на KazanForum

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Открыт прием заявок от волонтеров для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет, верхнего возрастного порога нет.

Традиционно волонтеры участвуют в подготовке и проведении форума, помогая в организации официальных сессий на площадке МВЦ «Казань Экспо», а также работая на отдельных объектах мероприятия. Добровольцы оказывают сервисную поддержку участникам и гостям форума.

В 2026 году для работы на форуме планируется отобрать 650 волонтеров. Из них 580 будут представлять Казань, еще 70 приедут из других регионов России. Волонтеров распределят более чем по 25 функциональным направлениям. Они будут задействованы в качестве волонтеров официальной программы форума, волонтеров-атташе и волонтеров сервисных направлений.

К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст от 16 лет, знание английского языка на уровне не ниже intermediate – в зависимости от выбранного направления, а также готовность работать на протяжении всего форума и участвовать во всех подготовительных этапах. Преимуществом станет знание других иностранных языков, в том числе французского и арабского.

Следующий этап волонтерской программы – рекрутинг – стартует 10 февраля 2026 года. Кандидатам предстоит рассказать о своих интересах, навыках, опыте и предпочтениях по функциональным направлениям. В ходе собеседования рекрутеры проверят уровень владения английским языком. По итогам отбора каждому участнику, успешно прошедшему интервью, предложат наиболее подходящую позицию.

Рекрутинговая кампания продлится до 31 марта 2026 года. С середины апреля начнется обучение волонтеров, прошедших отбор.

Присоединиться к волонтерской команде и подать заявку можно на сайте.

Оператором по подготовке и проведению форума выступает Фонд Росконгресс. Исполнительную дирекцию оператора осуществляет АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».