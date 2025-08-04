Стартовал прием заявок на XVI Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило о старте приема заявок на XVI Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия». В 2025 году конкурс пройдет в обновленном формате: организаторы добавили четыре новые номинации и увеличили призовой фонд.

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру и традиции народов многонациональной России. Он проводится в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» и способствует сохранению и популяризации национальных традиций.

В числе новых номинаций – «Лучший проект в цифровых медиа, посвященный межкультурному диалогу», «Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов РФ», «Серия фоторабот: национальные праздники народов России» и «Лучшее освещение в СМИ Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений».

Кроме того, в конкурсе сохранили и традиционные категории: «Гран-при», «Цикл телесюжетов», «Телепроект», «Цикл радиопередач», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в Интернет-СМИ» и «Детско-юношеские проекты в СМИ».

Главный приз – «Гран-при» – составляет 500 тыс. рублей. За первые три места в каждой из десяти номинаций предусмотрены денежные призы: 100 тыс., 80 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Работы будут оценивать по пяти критериям: соответствие теме, содержание, качество исполнения, творческий подход и оригинальность.

Заявки принимают до 1 октября 2025 года по адресу электронной почты mnogolikaya@internet.ru.

Подробности и требования к работам можно узнать на официальном сайте «Татмедиа».