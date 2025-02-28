Стартовал прием заявок на XIV Международную премию «Эксперт года – 2025»

Татарстанцев приглашают принять участие в XIV Международной премии «Эксперт года – 2025». Премия традиционно отмечает выдающихся экспертов в различных сферах деловой и общественной жизни России, подчеркивая вклад делового сообщества в регионах и на международном уровне, сообщают организаторы.

Премия охватывает 20 номинаций, затрагивающих все аспекты жизни регионов. Участие в конкурсе бесплатное.

Экспертный совет премии возглавляет директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский. Совет определяет лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы.

Прием заявок продлится до 31 марта 2025 года. Номинировать экспертов могут коллективы компаний, отраслевые объединения, экспертные советы, представители госсектора и бизнеса.

В сентябре будет сформирован шорт-лист, который передадут на рассмотрение экспертному совету. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 30 октября в Москве в ВЭБ.ЦЕНТРЕ.

Подробная информация, список номинаций и форма для подачи заявки доступны на официальном сайте.