Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – семья»

Представители СМИ Татарстана могут принять участие во Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – семья». Заявки на участие принимаются до 1 сентября текущего года.

Конкурс проводится в семи номинациях: «Жизнь замечательных семей», «Миссия: быть родителем», «Помощь рядом», «Статус: особенная семья», «Мы вместе!», «По семейным обстоятельствам», «История рода».

К рассмотрению принимаются печатные публикации, интернет-публикации, телевизионные сюжеты, радиосюжеты и подкасты на русском языке, вышедшие в федеральных, региональных, муниципальных СМИ, на официальных страницах учреждений/организаций/общественных объединений или в социальных сетях в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года, сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

В каждой из номинаций будут отдельно оцениваться работы, созданные юными журналистами в возрасте от 13 до 18 лет, и работы новостного (информационного) формата, отмечают организаторы.

Работы и пакет документов необходимо направить до 1 сентября 2024 года на электронную почту vfocusesemya2024@mail.ru.

Конкурс приурочен к Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. Конкурс позволит привлечь внимание к современным проблемам семьи и детства, даст возможность широко распространить лучшие социальные практики, направленные на помощь детям и семьям с детьми, стимулировать освещение и продвижение достижений социальной сферы, социальных инициатив, способствующих повышению качества жизни детей и семей с детьми.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.