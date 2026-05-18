Стартовал прием заявок на всероссийский фестиваль «РОК-ВОЛНА» в Казани

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском музыкальном фестивале «РОК-ВОЛНА» 2026, который пройдет 27 июня в казанском Городском парке «Крылья советов», сообщили организаторы. Заявки принимаются до 15 июня.

Согласно сообщению, фестиваль является двукратным грантовым призером конкурсов Министерства по делам молодежи РТ и Росмолодежи. Организаторы – МБУ «Историческая среда» совместно с группой «LEVEL UP» при поддержке МКУ «Префектура „Старый город“» – приглашают к участию сольных артистов и коллективы без возрастных ограничений, исполняющих авторские произведения или кавер-версии рок-композиций, в том числе на татарском языке.

Хедлайнерами фестиваля выступят группа «ПРОГУЛЬЩИКИ», духовая банда «JUST BRASS» и казанская рок-группа «LEVEL UP». Победителей определят в пяти номинациях: «Лучшее инструментальное рок-исполнение», «Лучшая авторская рок-песня», «Лучшее исполнение кавер-песни», «Лучшее рок-исполнение на татарском языке» и «Приз зрительских симпатий» (по итогам онлайн-голосования).

За 2022–2025 годы фестиваль собрал более 21 тысячи офлайн-зрителей, свыше 26 тысяч человек смотрели онлайн-трансляции, а ежегодное число участников и гостей превышает 3 тысячи.