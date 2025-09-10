Стартовал прием заявок на VII сезон фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Начался прием заявок на участие в VII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Проект проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и традиционно объединяет театральные коллективы всех регионов округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Фестиваль является одним из крупнейших по количеству участников. Так, в VI сезоне впервые в истории проекта приняли участие около 21,5 тысячи молодых актеров из полутора тысяч любительских театральных коллективов.

К участию допускаются детские коллективы с возрастом участников от 6 до 17 лет, а также молодежные труппы, в которых играют актеры от 18 до 35 лет. Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин подчеркнул, что задача проекта – создать условия для культурного развития подрастающего поколения и раскрытия их творческого потенциала.

Он отметил, что «Театральное Приволжье» демонстрирует широкие возможности любительских коллективов и из года в год привлекает все больше участников, повышая при этом уровень их мастерства.

Заявки на участие в региональном отборочном этапе принимаются через сайт фестиваля. Постановки будут оцениваться экспертным жюри, в состав которого войдут театральные деятели, представители Союза театральных деятелей РФ, а также лидеры общественного мнения в сфере культуры.

Отбор пройдет в два этапа: заочный (просмотр видеозаписей спектаклей) и очный (показы лучших постановок).

В финал выйдут 28 спектаклей – по одному от детских и молодежных коллективов каждого из 14 регионов округа. На основании рейтингов видеоверсий постановок состоится итоговое голосование жюри, которое определит победителей и лауреатов. Все финальные спектакли будут размещены на сайте фестиваля и доступны для свободного просмотра.

Коллективы будут бороться за победу в номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Церемония закрытия и объявление лауреатов состоится 27 марта 2026 года в Ижевске во Всемирный день театра. Спектакли финалистов будут показаны в эфире телевидения и транслироваться онлайн. Победители в главных номинациях получат возможность принять участие в образовательном туре или получат гранты на постановку новых спектаклей.

Напомним, что в прошлом году Республику Татарстан успешно представила Детская татарская театральная студия «Апуш». Коллектив занял первое место в номинации «Детские театральные коллективы и студии» с постановкой «Деревенский пес Акбай» по пьесе Туфана Миннуллина. Актер студии Рамис Хакимов получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор спектакля Зульфат Валиуллин – в номинации «Лучшее музыкальное оформление».