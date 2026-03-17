Стартовал прием заявок на участие в XVI Международном салоне «Комплексная безопасность»

Началась регистрация участников XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Масштабное событие отрасли впервые пройдет в Республике Татарстан и объединит профессионалов со всего мира на площадке МВЦ «Казань-Экспо» с 3 по 5 сентября.

О готовности к приему заявок доложил на заседании оргкомитета под председательством главы МЧС России Александра Куренкова его заместитель Роман Курынин, отметив, что инфраструктура «Казань-Экспо» полностью готова. Производители, поставщики оборудования, интеграторы решений, а также официальные делегации и эксперты уже могут подать заявку на официальном сайте мероприятия.

Участие в Салоне – это уникальная возможность представить свою продукцию на ведущей государственной площадке, наладить деловые контакты, задать интересующие вопросы экспертам и быть в курсе последних тенденций индустрии безопасности.

На этот раз основой концепции мероприятия станут четыре безопасные стихии: огонь – защита от пожаров, земля – безопасность инфраструктурных и промышленных объектов, воздух – защита воздушного пространства, вода – спасение на акваториях. Это станет основой как выставочных экспозиций, так и деловой программы.