Стартовал прием заявок на участие в молодежном форуме «иВолга»

Фото предоставлено Минмолодежи РТ

Началась заявочная кампания молодежного форума «иВолга». В этом году на мероприятие соберутся около 1,5 тыс. делегатов из разных регионов России, оно пройдет с 24 по 31 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ключевая тема форума сформулирована следующим образом: «Код России: единство в многообразии». Она отсылает к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Проведение форума соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». Помимо прочего, на этот раз «иВолга» будет ориентирована на развитие «Движения первых».

Форум будет организован в уникальном формате сюжетной игры: участникам предстоит выступить в роли исследователей и совместно расшифровать культурный код Приволжского федерального округа. Итогом их работы станет интерактивная карта, отражающая туристический и культурный потенциал округа.

В общей сложности предусмотрено восемь профильных направлений: «Арт-код», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «Медиа-код» и «Код Первых». Последнее представляет собой специальный профиль для командного участия первичных отделений «Движения первых» и их наставников

Программа события включает образовательные и культурные мероприятия, а также грантовые конкурсы, стажировки и возможности для дальнейшего трудоустройства. На месте проведения форума создадут инклюзивную среду и организуют специальный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Участников ждет палаточный городок с видом на Жигулевские горы и насыщенная командная работа. В прошлом, 2025 году конкурс на участие в форуме составил около 20 человек на одно место, отметили организаторы.

Подать заявку можно уже сейчас на платформе «Росмолодежь.Форумы», добавили в ведомстве.