Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Голос нашего двора»

В Казани начался прием заявок на участие в конкурсе народного караоке «Голос нашего двора. Голос нашей команды». Горожане выступят на 19 площадках во всех районах города. Об этом сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах любителей пения будут ждать по адресам: Чуйкова, 25, Карагандинская, 6 и пр.Ямашева, 82. Финал проведут 26 августа в парке «Крылья Советов».

Вахитовский и Приволжский районы проведут отборочные во дворе дома по улице Карбышева, 29, на площадке перед театром кукол «Экият» и в сквере «Авангард». Финал конкурса состоится 26 августа на крыше торгового центра (Павлюхина, 91).

Жителей Кировского и Московского районов на отборочные приглашают на Зилантовскую, 20, Химиков, 15, Чкалова, 7 и Восстания, 49. Финал запланирован на 29 августа (сквер им.Васильченко).

Советский район примет конкурсантов на пяти площадках: скверы около ДК им.Саид-Галиева, «Музыкальный», «Комсомолец», двор по улице Курынова, 10, бульвар в ЖК «Арт Сити». Финал пройдет 25 августа в сквере «Звездный».

Победители конкурса выступят 30 августа на главной сцене празднования Дня Казани и Республики Татарстан. Более подробно ознакомиться с расписанием отборочных туров и правилами участия, а также подать заявку, можно на сайте голосдвора.рф. Кроме того, заполнить регистрационный лист можно будет и в самом дворе отборочного конкурса.