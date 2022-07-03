Стартовал прием заявок на участие в этническом фестивале «Крутушка»

Открылась заявочная кампания на участие в XIII Международном этническом фестивале «Крутушка», который пройдет 26-28 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«К участию в фестивале приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал, мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел», — отмечается в сообщении.

Гостей события ждет погружение в многогранный мир традиционной культуры: современная этническая музыка и аутентичный фольклор народов страны и мира, национальная кухня, ярмарки ремесленников, мастер-классы, выставки, лекции, спектакли и многое другое.

Заявки можно подать до 15 июля включительно по направлениям «Этнография», «Современная этническая музыка» и «Перформанс», до 1 августа включительно — для участия по направлениям «Мастер-классы» и «Ярмарка».