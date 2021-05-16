Стартовал прием заявок на соискание премии «Зеленый проект года — 2021»

До 30 июня 2021 года принимаются заявки на соискание премии «Зеленый проект года — 2021», сообщают организаторы.

Премия нацелена на развитие экологически ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного использования лесных ресурсов России и их сохранение, вовлечение большего количества российских участников в реализацию Целей устойчивого развития ООН.

Подавать можно проекты, которые были реализованы или начали работу в 2020 году.

К участию приглашаются компании, работающие с продукцией из древесины и бумаги в России: лесозаготовители, производители изделий из древесины и бумаги; торговые организации, реализующие «лесные» проекты или выбирающие ответственное происхождение товаров из древесины и бумаги; производители лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования; компании и организации «нелесного» сектора, реализующие проекты, позитивно влияющие на леса России; органы власти и управления; образовательные учреждения; СМИ; некоммерческие организации.

Подробнее узнать об условиях номинации на премию, а также оставить заявку можно на сайте: http://green-project.fsc.ru/