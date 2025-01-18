Стартовал прием заявок на Шаляпинскую стипендию для лучших вокалистов России

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Национальный музей Республики Татарстан и его филиал — музей Горького и Шаляпина — объявили о старте конкурса на получение именной стипендии имени Ф. И. Шаляпина среди лучших молодых вокалистов 2025 года.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Шаляпинская стипендия является символическим продолжением традиции, заложенной самим Федором Шаляпиным в 1912 году. Во время своего последнего визита в Казань он учредил стипендию для выдающегося ученика Шестого городского начального училища. С 1997 года эту традицию возобновили в Литературно-мемориальном музее Горького, который теперь стал музеем Горького и Шаляпина.

За годы существования стипендии ее обладателями стали такие выдающиеся вокалисты, как Михаил Казаков, Алексей Тихомиров, Аида Гарифуллина, Дамир Закиров, Владимир Васильев, Игорь Макаров и многие другие. Многие из этих артистов являются настоящей гордостью российской оперной сцены и выступают на лучших концертных площадках мира.

В этом году были обновлены условия участия в конкурсе. Теперь на стипендию могут претендовать молодые исполнители — учащиеся старших классов специализированных музыкальных школ и школ дополнительного образования, а также студенты средних специальных учебных заведений (музыкальных училищ и колледжей), высших учебных заведений (консерваторий, институтов, академий и университетов) в возрасте от 15 до 25 лет. Победители предыдущих лет не вправе повторно номинироваться на получение стипендии.

Выдвижение кандидатов на именную стипендию имени Ф.И. Шаляпина осуществляется профильными образовательными учреждениями, концертными организациями и творческими союзами. Определением номинантов займется оргкомитет. Заявки принимаются до 27 января. Информация о дате публичных прослушиваний участников будет предоставлена дополнительно.

Больше подробностей о стипендии и контактные данные можно найти в положении о конкурсе. Для участия в нем необходимо заполнить заявку.