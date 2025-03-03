Стартовал прием заявок на проект «МедиаПритяжение» от «Движения первых»

Стартовал прием заявок на всероссийский проект «МедиаПритяжение», где школьники, студенты, наставники и родители смогут примерить на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов, продюсеров. Победители получат возможность отправиться в Москву на большой медиафестиваль, а также сертификаты на приобретение профессиональной техники, сообщили «Татар-информу» в Татарстанском отделении «Движения первых».

«Медиасфера – одно из наиболее динамичных направлений, постоянно требующее свежих идей и креативных решений. Это касается как создания новостных сюжетов на телевидении, так и работы с текстами или цифровыми платформами. В новом сезоне «МедиаПритяжения» ожидается около 350 тыс.участников. Интересно, что в этом году возможность поучаствовать в проекте появилась и у самых маленьких участников «Движения Первых»: юные медийщики от шести лет будут работать вместе со своей семьей в направлении «МедиаСемья», – пояснили агентству в пресс-службе организации.

В прошлом году медиакоманда из Набережных Челнов привезла в родной город победу: ребята заняли первое место в номинации «Медиацентры».

Присоединиться к проекту можно в двух форматах: индивидуальном и командном. Ребята и взрослые попробуют себя в направлениях «ПервыйТекст», «ПервыйЭфир», «ПервыйКадр», «МедиаПрофи» или «МедиаНаставник». Также школьные медиацентры и детские студии примут участие в направлении «МедиаКоманда», а самые юные медийщики от 6 лет будут работать вместе со своей семьей в направлении «МедиаСемья».

В новом сезоне участников ждут несколько этапов с актуальными конкурсными заданиями. Первым предстоит создавать уникальный контент в социальных сетях и на платформах в интернете. Например, на региональном этапе участники будут информационно освещать события и мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финал проекта состоится в Москве в августе 2025 года. Более 1100 лучших медийщиков за несколько дней создадут медиапроекты и защитят их перед экспертами. Победители в индивидуальных форматах получат сертификаты на приобретение профессиональной техники, а лучшие медиакоманды – сертификаты на развитие своего медиасообщества в размере от 250 тыс. до 750 тыс. рублей. Всем медиапроектам победителей также будет оказана поддержка в развитии и масштабировании.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие в проекте. Регистрация доступна коллективным участникам до 6 апреля, а индивидуальным – до 19 мая.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.