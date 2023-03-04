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Стартовал прием заявок на президентские стипендии для обучения за рубежом
Начался прием заявок на стипендии Президента России для обучения за рубежом. Благодаря им студент или аспирант сможет покрыть расходы на учебу в иностранном вузе, расположенном в одном из дружественных государств, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Кроме того, оплачиваются траты на визу, проезд, проживание, медицинскую страховку и проезд в местном транспорте.
Обладателями таких стипендий станут 100 человек: 40 студентов и 60 аспирантов из разных регионов России. Однако подать заявку не смогут те, кто заканчивает вуз в этом году.
С критериями отбора можно ознакомиться на сайте Минобрнауки РТ. Подать документы для оформления конкурсной заявки от вуза можно до 27 апреля.
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