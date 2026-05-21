Стартовал прием заявок на премию «Лидер международной торговли – 2026»

Ассоциация экспортеров и импортеров приглашает компании и профессионалов ВЭД к участию в ежегодной отраслевой премии «Лидер международной торговли».

Заявки принимаются от экспортных и импортирующих компаний, логистических и транспортных операторов, компаний сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Цель премии – выявление и поощрение компаний, вносящих наибольший вклад в развитие международного торгового сотрудничества, укрепление экономического суверенитета и повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса.

Премии присуждаются в 22 номинациях, которые охватывают значимые сферы внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, инфраструктуру внешнеэкономической деятельности, международное партнерство, инновации и деловую репутацию, продвижение внешнеэкономической деятельности, региональное и отраслевое развитие.

Для компаний участие в премии предоставляет возможность получить официальное признание профессионального сообщества, инвестиционной привлекательности и деловой репутации. Для регионов – формирование образа активного участника внешнеэкономической деятельности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Узнать подробнее об условиях участия и критериях отбора можно на сайте премии. Заявки принимаются по 19 июля на сайте.

Награждение победителей Премии состоится 29-30 октября 2026 года на 14-м внешнеэкономическом форуме-выставке партнерства и сотрудничества «Международный день торговли – 2026» в Москве в Центре Международной Торговли.