Стартовал прием заявок на национальную премию в области будущих технологий «Вызов»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий объявил о старте приема заявок на четвертый сезон национальной премии «Вызов». Соискатели могут представить свои проекты до 25 мая на официальном сайте премии, а имена победителей 2026 года будут названы в декабре.

В этом году призовой фонд премии увеличился до 65 млн рублей. Награда традиционно вручается в пяти номинациях: «Перспектива», «Прорыв», «Инженерное решение», «Ученый года» и в международной категории «Открытие» (Discovery).

По словам Дмитрия Чернышенко, «Вызов» направлен на популяризацию науки и повышение престижа профессии ученого, что является ключевой задачей Десятилетия науки и технологий.

«Символично, что именно на Форуме будущих технологий мы даем старт новому, четвертому сезону Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". <...> Радует, что она становится все популярнее. В прошлом году собрали рекордное число заявок – более 600 из 40 стран. Важно, что науку и технологии поддерживает не только государство, но и бизнес, а также некоммерческий сектор. Премия открыта для ученых со всего мира – их достижения отмечает специальная международная номинация», – отметил заместитель Председателя Правительства, председатель попечительского совета фонда «Вызов».

Премия была учреждена в 2023 году для поддержки наукоемких исследований, способных изменить жизнь людей к лучшему. Форум, на полях которого был дан старт новому сезону, в этом году посвящен биоэволюции, устойчивому развитию и новой среде обитания человека, способствуя реализации нацпроекта «Биоэкономика».