Стартовал прием заявок на конкурс журналистов и блогеров «Созидание и развитие»

Продолжается прием заявок на девятый Всероссийский конкурс для журналистов и блогеров «Созидание и развитие», посвященный лучшим практикам освещения строительства, инфраструктуры и сферы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

К участию допускаются как зарегистрированные СМИ, так и авторы личных страниц и каналов в социальных сетях, при условии их регистрации в Роскомнадзоре.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что работа журналистов имеет ключевое значение, поскольку именно благодаря СМИ граждане узнают о текущих изменениях и нововведениях.

Он подчеркнул, что для строительной отрасли и ЖКХ, которые вносят значительный вклад в развитие экономики и повышение качества жизни, особенно важны своевременные, объективные и точные сообщения для аудитории.

По его словам, успех отрасли во многом связан с тем, как СМИ и социальные медиа освещают происходящее, а конкурс «Созидание и развитие» позволяет выразить благодарность тем, кто рассказывает о результатах работы отрасли, и еще раз подчеркнуть значимость журналистского труда.

Генеральный директор «Фонда развития территорий» Василий Купызин отметил, что в этом году введена отдельная номинация для блогеров, что отражает растущую роль новых медиа в освещении вопросов городской среды и инфраструктуры.

Он добавил, что блогеры и журналисты помогают выстраивать диалог между властью и обществом и способствуют более глубокому пониманию актуальных проблем.

Прием заявок продлится до 30 июня. Участникам необходимо подать материалы на официальном сайте конкурса. Итоги будут подведены 20 июля, а церемония награждения состоится в начале августа в Москве. Победители получат призы и возможность познакомиться с работой крупных федеральных СМИ.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России и «Фонд развития территорий» при поддержке Министерства транспорта РФ и Росавтодора. Конкурс «Созидание и развитие» считается одной из заметных площадок для профессионального медиасообщества. В прошлом году на него поступило более 500 работ из 66 регионов страны.