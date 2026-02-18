Стартовал прием заявок на конкурс «Создай НАШЕ» с грантами по миллиону рублей

Прием заявок на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» стартовал в феврале. Проект реализуют Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» в рамках федерального проекта по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы.

К участию приглашают начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет – ранее верхняя граница составляла 28 лет. В этом году число победителей увеличили с 30 до 100 человек. Каждый из них получит грант в размере 1 миллиона рублей на запуск или развитие своего проекта, а также возможность пройти специальную акселерационную программу Корпорации МСП.

Подать заявку можно по двум направлениям: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». После регистрации на цифровой платформе МСП.РФ участникам предстоит бесплатное обучение основам предпринимательства и разработка проекта по открытию нового дела или масштабированию уже действующего. Имена ста победителей объявят в мае на форуме «Создай НАШЕ» в Москве.

Прием заявок продлится до 10 марта. Через неделю после завершения отбора участники начнут обучение на платформе МСП.РФ. На всех этапах проекты будут оценивать эксперты, которые в конце мая подведут итоговые результаты. Помимо грантов, авторы ста лучших инициатив смогут бесплатно пройти акселерацию в Корпорации МСП.

В прошлом году Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству заявок: на конкурс поступило 130 проектов от молодых предпринимателей республики.

Среди 30 победителей из 21 региона двое представляли Татарстан. Алена Лакомкина получила грант в 1 миллион рублей за научно-производственный проект по импортозамещению в сфере полимерных материалов. Рамиль Шакиров, основатель компании «Эксперимент 619», также вошел в число лауреатов.

Он развивает мультимедийные технологии; по итогам конкурса его проект получил грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 миллиона рублей, а сам предприниматель прошел отбор в акселерационную программу Корпорации МСП.