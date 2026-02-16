Стартовал прием заявок на конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

Четвертый сезон международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» пройдет в 2026 году. Проект реализуется в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и посвящен сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, развитию экскурсионного дела и созданию современных патриотических маршрутов, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Программа «Больше, чем путешествие» входит в федеральную программу «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети». Ее задача – вовлекать молодежь в гражданско-патриотические, образовательные и просветительские инициативы и формировать устойчивые ценностные ориентиры.

К участию приглашают профессиональных экскурсоводов, сотрудников музеев и архивов, педагогов, специалистов учреждений культуры, студентов профильных направлений, школьников от 12 до 18 лет, а также активистов патриотических и волонтерских объединений.

Конкурс пройдет в несколько этапов. С 1 по 15 марта участникам нужно зарегистрироваться на платформе, подготовить технологическую карту экскурсии и записать видеовизитку. С 16 по 30 марта состоится дистанционная образовательная программа, по итогам которой определят тех, кто продолжит участие в очном формате.

Очные этапы запланированы на апрель 2026 года и пройдут в Сочи и Смоленске. Там участники доработают свои проекты, пройдут дополнительное обучение и представят маршруты на защите.

В мае лучшие авторы смогут провести экскурсии в регионах и представить свои маршруты широкой аудитории. Ожидается, что в экскурсиях победителей примут участие более 75 тысяч человек.

Подробности опубликованы на официальном сайте конкурса.