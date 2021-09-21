Стартовал прием заявок на конкурс проектов по сохранению и изучению языков народов РТ

Татарстанцы могут подать заявку для участия в конкурсе «Живой язык — живая нация» («Тере тел — тере милләт!»). Прием работ завершится 17 октября, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Главная цель мероприятия — выявление проектов, направленных на сохранение, изучение и развитие государственных языков Татарстана и языков народов республики.

Работы принимаются в следующих номинациях: «Лучший проект медиаресурса для сети Интернет», «Лучший проект информационной кампании», «Лучший проект проморолика о родном языке», «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети Интернет», «Лучший проект аккаунта в Instagram / группа „ВКонтакте“, популяризирующие /сохраняющие родной язык».

Авторы работ, победивших в номинациях, станут обладателями грантов на реализацию либо развитие собственного проекта. Общий призовой фонд в 2021 году — 500 тыс. рублей.

Заявления и документы можно направить по адресу: 420111, РТ, Казань, улица Кремлевская, дом 8, 2 этаж, кабинет №219, сектор развития ИТ-сообщества нарочно или почтой с пометкой «Конкурс «Живой язык — живая нация» («Тере тел — тере милләт!»).

Ежегодный конкурс организуют Минцифры Татарстана, а также Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.