Стартовал прием заявок на конкурс грантов на реализацию медиапроектов по развитию языков

В Татарстане до 14 августа идет прием заявок на ежегодный конкурс на предоставление грантов из бюджета республики, направленных на реализацию медиапроектов по освещению в средствах массовой информации и сети Интернет проблем развития и функционирования языков Республики Татарстан.

Прием заявок и проектов проводится в трех номинациях:

Лучший проект медиаресурса для сети Интернет

Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети Интернет

Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий и/или сохраняющий родной язык

Авторы лучших работ в каждой номинации получат гранты на реализацию или развитие собственного проекта. Общая сумма призовых грантов в этом году составит 450 тысяч рублей, сообщает Минцифры РТ.

Заявки и прилагаемый пакет документов принимаются на бумажном носителе по адресу: 420074, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, 52, 4 этаж, кабинет № 412, Сектор развития IT-сообщества нарочно.

Проекты конкурсных работ направляются на электронную почту GR.Sabirova@tatar.ru. Справочную информацию можно получить по телефону: +7(843)231-77-61, +7(843)231-77-52.

Ежегодный республиканский проводится Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

