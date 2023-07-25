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Стартовал прием заявок на конкурс грантов на реализацию медиапроектов по развитию языков
В Татарстане до 14 августа идет прием заявок на ежегодный конкурс на предоставление грантов из бюджета республики, направленных на реализацию медиапроектов по освещению в средствах массовой информации и сети Интернет проблем развития и функционирования языков Республики Татарстан.
Прием заявок и проектов проводится в трех номинациях:
- Лучший проект медиаресурса для сети Интернет
- Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети Интернет
- Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий и/или сохраняющий родной язык
Авторы лучших работ в каждой номинации получат гранты на реализацию или развитие собственного проекта. Общая сумма призовых грантов в этом году составит 450 тысяч рублей, сообщает Минцифры РТ.
Заявки и прилагаемый пакет документов принимаются на бумажном носителе по адресу: 420074, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, 52, 4 этаж, кабинет № 412, Сектор развития IT-сообщества нарочно.
Проекты конкурсных работ направляются на электронную почту GR.Sabirova@tatar.ru. Справочную информацию можно получить по телефону: +7(843)231-77-61, +7(843)231-77-52.
Ежегодный республиканский проводится Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
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