Стартовал прием заявок на конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Модельеров из Татарстана приглашают к участию в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Проводит его фонд «Защитники Отечества» при поддержке ряда федеральных министерств и ведомств.

Конкурс «На крыльях» ориентирован на дизайнеров, модельеров и производителей адаптивной одежды, учитывающей потребности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Принять участие могут также студенты профильных учебных заведений, сообщают организаторы.

Конкурсанты будут состязаться в семи номинациях, охватывающих различные аспекты жизни: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм».

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому проект «На крыльях», в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для адаптации и социализации наших защитников», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели», – добавила она.

Ключевые мероприятия конкурса «На крыльях» пройдут в рамках ПМЭФ-2025.