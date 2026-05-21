Стартовал прием заявок на «Каракуз фильм» с онлайн-голосованием зрителей

Фото: пресс-служба Международного кинофестиваля зрительских симпатий «Каракуз фильм»

Открыт прием заявок на участие в Международном кинофестивале зрительских симпатий «Каракуз фильм» – новой международной площадке, где авторское и зрительское кино объединяет молодых режиссеров, профессиональное сообщество и широкую аудиторию.

Фестиваль пройдет с 27 июля по 1 августа в Альметьевске.

К участию приглашаются авторы короткометражных игровых и документальных фильмов из России, стран СНГ и других государств. Организаторы подчеркивают, что фестиваль нацелен на развитие современного кинематографа, поддержку новых имен и продвижение фильмов, рассчитанных на зрителя. Особый акцент сделан на картинах, которые вступают в живой диалог с аудиторией и поднимают актуальные темы.

В конкурсную программу принимаются игровые и документальные короткометражные фильмы любых жанров, созданные не ранее 2023 года и продолжительностью до 30 минут.

Фото: пресс-служба Международного кинофестиваля зрительских симпатий «Каракуз фильм»

Главная особенность фестиваля – система зрительского голосования. Победителей определит аудитория: после показов зрители будут голосовать онлайн, напрямую влияя на результаты конкурса.

Прием заявок открыт с 15 мая по 15 июня 2026 года. Формирование конкурсной программы и уведомление участников завершат до 30 июня 2026 года.

Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля. Участие в конкурсной и внеконкурсной программах бесплатное.

В 2026 году фестиваль представит фильмы из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. В программу войдут игровые, семейные, приключенческие и документальные картины, ориентированные на широкую аудиторию.