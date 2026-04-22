Стартовал прием заявок на II Петербургский молодежный форум «Сигнал»

Начался новый сезон II Петербургского молодежного форума общественной безопасности «Сигнал», сообщили организаторы. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь.Гранты). В новом сезоне участников ждут расширенная конкурсная программа и обновленные форматы участия.

Форум посвящен памяти Героя Российской Федерации, бывшего министра МЧС России Евгения Зиничева и подвигу спасателей. Мероприятие приурочено к 60-летию со дня его рождения.

Участниками форума могут стать граждане РФ и государств – участников СНГ в возрасте от 14 до 35 лет, успешно прошедшие конкурсный отбор либо приглашенные организаторами. К участию организаторы приглашают школьников, студентов СПО и вузов, молодых специалистов, представителей органов власти, добровольцев, активистов, участников молодежных движений, а также представителей медицинских, спасательных и патриотических организаций.

Конкурсная программа форума включает четыре направления:

Конкурс научных работ – участникам предлагается представить исследования в сфере права, медицины, цифровых технологий и профилактики чрезвычайных ситуаций. Очный этап для участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходит в формате молодежной научно-практической конференции. Иногородние участники представляют работы дистанционно с онлайн-защитой. Десять победителей получат дипломы, бесплатную поездку в Санкт-Петербург (проживание, питание, экскурсионная программа) и выступят спикерами на площадке форума. Лучшие работы опубликуют в научном сборнике.

Конкурс социальных видеороликов «Безопасность начинается с тебя» – участникам предлагается создать короткий видеоролик о вопросах общественной безопасности, первой помощи и правовой грамотности. Шесть победителей пригласят на форум с бесплатным проживанием и питанием. Показ лучших работ состоится в рамках основной программы форума.

Конкурс плакатов и инфографики «Вместе за безопасность» – участникам предлагается разработать визуальные материалы, популяризирующие культуру безопасности и ответственное поведение. Работы победителей представят на торжественной выставке форума.

Фотоконкурс «На линии жизни» – фотоработы должны отражать деятельность спасательных служб, добровольцев и социально значимые ситуации. Лучшие снимки войдут в отдельную экспозицию для участников и гостей форума.

Прием заявок открыт до 26 апреля 2026 года включительно на сайте.