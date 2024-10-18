Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Татнефти» среди экологических проектов

Стартовала заявочная кампания для участия в грантовом конкурсе «Татнефти». Присоединиться к нему могут государственные и муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления и некоммерческие негосударственные организации республики.

В этом году конкурс сосредоточен на актуальных направлениях, повышающих индекс качества городской среды.

Тематика «Развитие территорий и экология» включает проекты, ориентированные на охрану и улучшение окружающей среды. Среди них — ответственное обращение с животными, благоустройство родников, озеленение территорий и создание общественных пространств, строительство и ремонт водоводов, установка детских дворовых площадок, а также разработка проектной документации для социально значимых объектов.

Направление «Культура» поддерживает инициативы, позволяющие сохранить культурное наследие региона и сделать его более доступным для жителей и гостей республики.

Ранее включенные в грантовую систему «Татнефти» направления «Образование» и «Здравоохранение» значительно расширились и теперь развиваются в рамках целевых социальных программ.

Ознакомиться с приложением и дополнительной информацией о конкурсе можно на сайте www.bf-tatneft.ru, а также в разделе «Устойчивое развитие» — «Социальные инвестиции» на сайте компании www.tatneft.ru.