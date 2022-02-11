Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «100 лидеров — Татарстан будущего»

В Татарстане стартовал бесплатный проект для молодежи — третий сезон «100 лидеров — Татарстан будущего. Be Digital. Be Sustainable». В 2022 году грантовый конкурс проходит под эгидой Года цифровизации. Концепция проекта — устойчивое развитие и цифровизация, сохраняя традиции, экологию и ценности. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ.

«100 лидеров — Татарстан будущего» — это республиканский молодежный грантовый проект для поиска, отбора, поддержки и сопровождения бизнес-идей, вовлечения в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи Республики Татарстан. В нем могут принять участие студенты, молодые специалисты, начинающие и уже состоявшиеся предприниматели. Призовой фонд 2022 года — 500 тыс. рублей.

Традиционно лучшую сотню тех, кто станет участниками бизнес-интенсива, выбирают эксперты на собеседовании. Это руководители и представители министерств и ведомств РТ, политические и общественные деятели, представители и руководители институтов поддержки бизнеса, известные предприниматели, представители ТПП РТ, СМИ.

Бизнес-интенсив для участников, прошедших отбор, состоится со 2 апреля по 10 июня. Дисциплинами проекта станут командообразование, стратегический менеджмент, стратегия управления, продажи, особенности делового общения, тренды в HR, привлечение инвестиций, базовые навыки владения аудиторией, психология и другие.

Автором проекта «100 лидеров — Татарстан будущего» выступает заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ по стратегическому развитию Елена Файзрахманова. Научным руководителем — кандидат экономических наук, государственный советник 2 класса, предприниматель-эксперт, эксперт по разработке и внедрению систем управления качеством государственных услуг Михаил Федоренко. Ведущим бизнес-тренером — генеральный директор компании GMC Consulting, член Совета по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Татарстан Галина Маштакова.

Прием заявок осуществляется до 8 марта по ссылке: https://100leadersrt.ru/