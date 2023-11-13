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Стартовал прием заявок на фиджитал-соревнования «Лига первых»
Стартовал прием заявок на фиджитал-соревнования «Лига первых». Турнир пройдет в ноябре в семи районах Татарстана по трем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол и Just Dance, сообщила пресс-служба регионального отделения «Движения первых».
«Фиджитал-игры раскрывают новые горизонты не только для профессиональных спортсменов. Здесь, как и во Всероссийском фиджитал-турнире, мы хотим объединить всех, кто, возможно, ранее даже не занимался целенаправленно этим спортом, но очень хочет начать и собрал для этого команду. Футбол и баскетбол — самые популярные среди молодежи дисциплины в фиджитал-спорте. А Just Dance — это дисциплина, рекомендованная фиджитал-федерацией: она даст возможность принять участие не только подготовленным спортсменам, но и всем желающим любителям», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.
Сейчас запускаются фиджитал-лиги в отдельных районах республики. Планируется, что уже в 2024 году они появятся во всех муниципалитетах Татарстана, добавили в пресс-службе.
Для того, чтобы принять участие в фиджитал-играх, нужно собрать команду из пяти (для фиджитал-футбола) или трех (для фиджитал-баскетбола) человек и подать заявку на сайте. Победители соревнований получат сертификаты в спортивные магазины и кубки.
График соревнований по районам:
18 ноября:
- Камское Устье: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол и Just Dance;
- Набережные Челны: фиджитал-футбол и Just Dance;
19 ноября:
- Арск: фиджитал-футбол и Just Dance;
- Елабуга: фиджитал-футбол и Just Dance;
25 ноября:
- Бугульма: Just Dance;
- Старое Дрожжаное: фиджитал-футбол;
26 ноября:
- Казань: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол и Just Dance.
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